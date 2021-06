Slovacchia, Skriniar: "Non so che giocatore sarei stato se non fossi andato all'Inter"

Milan Skriniar è l’ultimo giocatore dell’Inter a scendere in campo a Euro 2020. Il centrale slovacco scenderà in campo domani contro la Polonia, ma nella conferenza stampa di presentazione del match ha parlato anche del suo futuro e delle voci di mercato: “Il fatto di giocare in un grande club come l'Inter aiuta - ha assicurato -. L’autostima, ovviamente, aumenta, diventi più famoso. Non so che giocatore sarei stato se fossi rimasto alla Sampdoria o se fossi finito in un altro club. L'Inter è una bella vetrina, giochi partite importanti davanti a tante persone. Ma dietro tutto questo ci deve essere lo sforzo e il lavoro del giocatore. Credo che questo sia il mio caso, ognuno è sempre il motore della propria felicità. Poi è chiaro che a Milano Conte ci ha pian piano instillato la sua visione del calcio, arrivando a farci capire come stare in campo. In primo luogo ci ha influenzato con la sua mentalità vincente. Ha svolto un ruolo significativo in questi successi e nella mia crescita, come Spalletti prima di lui".