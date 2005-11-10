Ufficiale Smolcic ha rinnovato col Como: "Spronato da Fabregas in uno spogliatoio fantastico"

Il Como ha annunciato il rinnovo ufficiale di Ivan Smolcic fino a giugno 2031. Ecco di seguito la nota del club lariano:

"Il difensore croato è approdato al Como nel gennaio 2025 e da allora è diventato una figura di spicco della rosa della prima squadra, collezionando 41 presenze e fornendo due assist tra Serie A e Coppa Italia. La sua costanza, la solidità difensiva e la disponibilità ad adattarsi lo hanno reso una presenza preziosa nella rosa di Cesc Fàbregas, contribuendo a una stagione caratterizzata da progressi significativi per il club, tra cui la storica prima qualificazione del Como 1907 in Champions League".

Commentando il rinnovo del contratto, lo stesso Smolcic ha dichiarato: "A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall’allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo".