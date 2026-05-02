Como, Smolcic: "Siamo stati la squadra migliore, siamo delusi perché volevamo vincere"

Il terzino del Como Ivan Smolcic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 0-0 nel match casalingo contro il Napoli valido per la 35^ giornata di Serie A. Gara in cui ha ottenuto il premio di migliore in campo.

Il vostro umore?

"Siamo stati la squadra migliore in campo, è stata dura come ci aspettavamo. Siamo delusi, volevamo vincere".

Partite come quella di oggi quanto vi aiutano per l'anno prossimo quando probabilmente giocherete in Europa?

"Il club sta crescendo moltissimo e le ambizioni l'anno prossimo saranno più alte. Secondo me la squadra sarà più forte di adesso".