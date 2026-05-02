Como, Smolcic e il duello con Alisson: "Dovrò essere al 100%, spero di dargli pensieri"

Il terzino del Como Ivan Smolcic ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 35^ giornata di Serie A.

Potreste anche essere ufficialmente in Europa stasera: lo avete considerato?

"Partita molto importante, siamo in corsa per l'Europa. Partita molto complicata, giochiamo in casa e vogliamo farci valere".

Cosa vi ha mostrato Fabregas di PSG-Bayern?

"Ci ha fatto vedere quanto si può giocare bene a calcio. Vogliamo crescere, ci ha fatto vedere il livello che vogliamo raggiungere".

Che accorgimenti dovrai avere contro Alisson?

"Giocatore di grande talento. Dovrò essere al 100%, ma spero di dargli anch'io qualche pensiero".