Como, Smolcic e il duello con Alisson: "Dovrò essere al 100%, spero di dargli pensieri"
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Il terzino del Como Ivan Smolcic ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 35^ giornata di Serie A.
Potreste anche essere ufficialmente in Europa stasera: lo avete considerato?
"Partita molto importante, siamo in corsa per l'Europa. Partita molto complicata, giochiamo in casa e vogliamo farci valere".
Cosa vi ha mostrato Fabregas di PSG-Bayern?
"Ci ha fatto vedere quanto si può giocare bene a calcio. Vogliamo crescere, ci ha fatto vedere il livello che vogliamo raggiungere".
Che accorgimenti dovrai avere contro Alisson?
"Giocatore di grande talento. Dovrò essere al 100%, ma spero di dargli anch'io qualche pensiero".
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