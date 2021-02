"Soddisfatto della mia prestazione al rientro". Rivedi Ramsey dopo la vittoria col Crotone

vedi letture

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, ha parlato nel post gara della sfida vinta contro il Crotone. Rivedi il video con le parole del gallese: "Sto bene. Era da un po' che non giocavo e ci sono voluti quindici minuti per entrare davvero in partita. Poi da lì mi sono sentito bene, sempre più forte man mano che il match andava avanti. Sono felice della mia prestazione. Ovviamente c'è tanto da migliorare, ma come prima volta posso dirmi soddisfatto. È stata una vittoria molto importante per noi, soprattutto considerati gli altri risultati del weekend".