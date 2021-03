Solskjaer aspetta Dalot: "Gara col Milan opportunità per dargli un'occhiata. Sta facendo bene"

Il tecnico del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer ha parlato al sito ufficiale del club prima della sfida col Milan, soffermandosi sulla stagione di Diogo Dalot, difensore in prestito ai rossoneri e arrivato proprio dai Red Devils: "Diogo ha fatto fin qui molto bene, ha segnato un bel gol lo scorso fine settimana e sta sfruttando il suo momento al Milan. Sarà un'opportunità per dargli un'occhiata da parte di entrambe le tifoserie. Siamo felici di Diogo e del fatto che sia andato al Milan per accumulare esperienza e per giocare in un club iconico e quindi raggiungere gli alti standard richiesti ogni settimana".