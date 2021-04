Solskjaer ritrova la Roma e ricorda il famoso 7-1: "Fu una notte magica, speriamo di ripeterci"

Nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha ricordato anche il clamoroso 7-1 con cui i Red Devils umiliarono la Roma nel 2006/07: "Ricordo entrambe le partite. La prima la giocai dal primo minuto ma non ricordo se fino alla fine. Restammo in dieci uomini ma ottenemmo un buon risultato in trasferta. Ferguson era molto felice per quella sconfitta per 2-1, per il gol segnato fuori casa, ed era convinto che saremmo passati. Quella notte fu magica: segnò Smith, che giocò una partita incredibile poi la doppietta di Carrick e segnò anche Ronaldo. Dimostrammo tutto il nostro potenziale, speriamo di ripetere una prestazione del genere. Ma noi non ci vantiamo delle vittorie, parliamo soprattutto delle sconfitte, perché attraverso esse si impara. Le vittorie le conservi in cassaforte, ma non vai in giro a parlarne",