Sommossa social pro Dybala: i tifosi bianconeri invocano la permanenza della Joya

"Fino alla fine". All'indomani del Derby d'Italia perso, l'ultimo da juventino in campionato, Paulo Dybala è tornato a scrivere sui social con la maglia bianconera addosso. Usa il motto della società bianconera, non certo una scelta casuale, come a voler dire che finché ne vestirà la maglia, l'impegno sarà garantito. Un messaggio che tanti tifosi hanno colto e a cui hanno risposto con tanto amore, seppur deluso dalla scelte delle parti di dividersi a fine stagione, al termine del contratto che lega Dybala alla Vecchia Signora.

"Non può finire così, fa malissimo" e "Il mio cuore è in mille pezzi"

Si sprecano i messaggi di tifosi che chiedono al numero 10 di rimanere o in qualche modo rimpiangono la scelta fatta del club nei suoi riguardi: "Rimani con noi" è tra i commenti più gettonati, seguito da "Tu sei la juve" o "Per sempre uno di noi" e ancora "Sarai per sempre nei nostri cuori". Non mancano segnali di affetto anche da colleghi, come Pjanic e Papu Gomez, ma anche da un personaggio dello spettacolo come Khaby Lame.