Dybala rompe il silenzio social da juventino dopo il Derby d'Italia perso: "Fino alla fine"

Paulo Dybala torna a parlare da "juventino" sul proprio profilo Instagram. A parte contenuti pubblicitari o legati alla propria vita di coppia, l'attaccante argentino sembrava infatti entrato in una sorta di silenzio social dopo l'annuncio del mancato rinnovo con la Juventus: l'ultimo post era infatti del 20 marzo, un giorno prima che l'ad Arrivabene ufficializzasse la scelta del club bianconero di non formulare neanche un'offerta per arrivare al prolungamento.

"Fino alla fine". Oggi, all'indomani del Derby d'Italia perso, l'ultimo da juventino in campionato - potenziale nuovo incrocio in finale di Coppa Italia - la Joya torna a scrivere sui social con la maglia bianconera addosso. E lo fa scegliendo il motto del club, che in questo caso ha un suo significato molto particolare.