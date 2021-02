Soriano lancia il Bologna contro il Sassuolo: 0-1 al 45°, ma i felsinei sono in 10 dalla mezz'ora

Gara vivace quella del Mapei Stadium con le due squadre che si affrontano a viso aperto cercando fin da subito il gol. Le occasioni nonostante la mole di gioco non sono moltissime con le difese che, seppur con qualche affanno, reggono senza far correre rischi ai due portieri che restano pressoché inoperosi nei primi quindici minuti. Al primo vero tiro in porta però passa il Bologna: errore in disimpegno di Magnanelli che favorisce Barrow che vince un rimpallo con Marlon e serve in mezzo Soriano che da pochi passi batte Consigli per lo 0-1. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere anche se di pericoli veri e propri verso la porta si Skorupski non ne arrivano, ma la squadra di De Zerbi staziona stabilmente nella metà campo rossoblù con gli ospiti che faticano a uscire. Alla mezz'ora arriva però la doccia fredda per il Bologna con Hickey che viene espulso per un intervento su Muldur dopo la chiamata del VAR. Al 37° timide proteste neroverdi per un contatto Djuricic-Danilo in area, l’azione prosegue con Berardi che conquista una buona punizione: la battuta però si infrange sulla barriera. È quasi un monologo neroverde anche se le occasioni sono poche con la squadra di De Zerbi poco incisiva negli ultimi 20 metri contro un Bologna arroccato a difesa della porta e del vantaggio. L'occasione migliore arriva all'ultimo minuto con Locatelli che calcia quasi un rigore in movimento trovando però sulla sua strada un Skorupski attento che para in due tempi e blinda lo 0-1 al 45°.