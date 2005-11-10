Sorloth alla Juventus, manca solo l'accordo con l'Atletico. Scambio con Nico Gonzalez?

Il sostituto di Dusan Vlahovic è già stato individuato: non si tratta di Kolo Muani, che resta ancora un obiettivo ma che viene considerato un attaccante ma non un centravanti. La Juventus invece si sarebbe tuffata a capofitto per ingaggiare il colosso norvegese Alexander Sorloth.

La dirigenza bianconera ha già raggiunto un accordo con il calciatore, che ha già parlato con Spalletti ed è entusiasta del suo possibile approdo alla Juventus, dove sarebbe titolare a differenza dell'Atletico Madrid. Là dove è chiuso dalla concorrenza spietata di Julian Alvarez, mentre in Nazionale deve sgomitare per rubare la maglia da titolare ad Erling Haaland.

Resta da trovare l'accordo con i Colchoneros, però, che hanno messo sul tavolo della trattativa arche la conferma di Nico Gonzalez: l'argentino - di proprietà del club italiano - ha giocato in prestito alla corte del 'Cholo' Simeone questa stagione, non riuscendo però a far scattare l'obbligo di riscatto a causa di un infortunio e facendo così sfumare 32 milioni nelle casse bianconere. Una cifra - scrive La Repubblica di Torino - molto vicina a quanto chiedono gli spagnoli per Sorloth, che percepirebbe circa 4 milioni di euro lordi a stagione per vestire la divisa della Vecchia Signora.