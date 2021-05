"Sorpreso? Nì". Chiellini sul divorzio Conte-Inter: "Ma per carità, non guardo in casa d'altri"

Antonio Conte ha salutato l'Inter, sorpreso? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale che in conferenza stampa ha così commentato la notizia del divorzio tra l'Inter e Antonio Conte "Nì - ha detto -. All'inizio sembrava impossibile, ma poi ho pensato che potesse succedere quando c'è stato silenzio e l'incontro decisivo tardava ad arrivare. Ma per carità non guardo in casa d'altri".

Chiellini ha poi parlato del finale di stagione della Juve: "Speriamo che si risolva tutto prima dell'inizio degli Europei - ha aggiunto - quello che è successo quest'anno può tornarci utile come insegnamento per il futuro. A un certo punto, dopo la sconfitta con il Milan, sembravamo proprio fuori. Non mi aspettavo davvero il risultato del Napoli che stava andando così bene. Certo dopo nove scudetti, qualcuno si chiede perché eravamo contenti per il quarto posto. Vista la situazione, però, è stata un'esplosione di gioia giustificata".