Sorrentino consiglia il Torino: "Io mi terrei stretto Sirigu. Nel caso, Silvestri dell'Hellas"

Una vita da portiere, ora un’altra da agente. Stefano Sorrentino, che di recente ha iniziato una nuova carriera in collaborazione con la società del suo storico procuratore Pastorello, ha parlato della stagione del Torino e nello specifico di Salvatore Sirigu a Tuttosport: “Ha avuto alti e bassi, come tutto il Toro. Il suo futuro? Non so, non sono il suo agente. Ma è chiaro che se fossi il Torino mi terrei Sirigu. Non è un caso se sia in Nazionale. E poi ci sarebbe il problema di rimpiazzarlo. Nel caso, con Marco Silvestri del Verona. È stato mio compagno al Chievo, ha dimostrato di essere all’altezza. Ma, a scanso di equivoci, io terrei Sirigu”.