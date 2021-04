Sorrentino: "Dybala? So che vuole restare alla Juve. E ha 9 anni in meno di Cristiano Ronaldo"

Stefano Sorrentino è stato uno dei primi ad accorgersi del talento di Paulo Dybala, quando giocavano insieme al Palermo. Poi si sono incrociati spesso in campo da avversari, adesso ogni tanto si vedono a Torino, dove l’ex portiere (positivo al Covid, ma con pochi sintomi) abita con la famiglia: "Se lo vedo lontano dalla Juventus? Io so che lui vuole restare. Ronaldo ha 36 anni, Paulo 9 in meno: il club, che gli ha già dato segnali importanti con la 10 e a volte la fascia da capitano, farebbe bene a costruire il futuro intorno a lui, così come ha fatto con Szczesny preparando il dopo Buffon. Finora il vero Dybala lo abbiamo visto solo a sprazzi: se resterà, la Juve se lo godrà al top".