Sosa: "Napoli, Spalletti è la persona giusta per Insigne. Saprà trovare le parole giusta"

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, il Pampa Sosa ha parlato di Spalletti e di Lorenzo Insigne: "Secondo me Spalletti è la persona giusta per parlare con Lorenzo. Con tutto il rispetto, a mio avviso non sono necessari il procuratore, il direttore sportivo e neanche il presidente: Luciano saprà trovare le parole giuste. Non ho dubbi".