Sottosegretario Costa: "Apertura stadi il 1 maggio? Niente di ufficiale. Puntiamo alla Coppa Italia"

Il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa ha parlato a Sky Sport in merito alle riaperture degli stadi: "Per quanto riguarda gli stadi la decisione del governo per gli Europei è stata un apripista. La giornata di oggi è importante, prevediamo una serie di aperture che riguarda lo sport, come quelli di contatto dal 26 aprile. La notizia la devo però correggere: abbiamo preso una decisione sull'Europeo e stiamo ragionando sulla Coppa Italia, magari con una presenza del 15% della capienza dello stadio. Le aperture del 1 maggio non sono state approfondite e non c'è una posizione netta in questa direzione. Abbiamo però iniziato a individuare date e scadenze e questo era quello di cui c'era bisogno. Lo sport ha avuto un'importanza importante per tutta la ripartenza del Paese".

Quindi non ci sarà la riapertura a 100 spettatori il 1 maggio?

"Ancora non c'è nulla di ufficiale, ne ho parlato poco fa con il Ministro. La posizione non è stata presa dal governo e non so come siano uscite le notizie. Se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero che ci sia anche in finale di Coppa Italia".