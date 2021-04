Soumaoro ha conquistato tutti a Bologna: il riscatto dal Lille è solo una formalità

Il Corriere di Bologna oggi in edicola si concentra a fondo su Adama Soumaoro, perno della difesa del Bologna sul quale arrivano pareri importanti e promozioni da parte di grandi ex difensori rossoblù come Gamberini, Castellini e Villa. Il centrale del Lille sarà riscattato: la cifra, ricorda il giornale, è di circa 2,5 milioni di euro e, come spiega lo stesso ex Gamberini, "è irrisoria se consideriamo il potenziale dimostrato dal giocatore e le cifre del mercato odierno. E' un grande sì per me".