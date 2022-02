Spalletti attacca un giornalista: "Perché Ospina non è titolare? Lei non vede le partite..."

Luciano Spalletti ha risposto in maniera piuttosto piccata a un giornalista che gli chiedeva i motivi dell'alternanza tra i pali di Ospina e Meret. Perché Ospina non è titolare? La domanda posta all'allenatore del Napoli, che ha risposto così: Lei non vede le partite, Ospina è sempre stato titolare. Oppure per lei farlo giocare titolare vuol dire farlo giocare titolare anche nelle partitelle o in allenamento.... Competizioni europee le ha giocate Meret, nessuna confusione e nessuna difficoltà. Lui dall'altro della sua esperienza e qualità deve far vedere il suo valore quando è chiamato a giocare, così come lei deve fare domande corrette visto che fa il giornalista".

