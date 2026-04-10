Spalletti ha rinnovato con la Juventus: come è andata fin qui la sua avventura in bianconero

Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus. Una firma sul prolungamento arrivata dopo settimane di discussioni proseguite sempre con la stessa idea fra le parti: andare avanti anche in futuro dopo i mesi di questa stagione, con l'allenatore di Certaldo che si è seduto per la prima volta sulla panchina bianconera l'1 novembre 2025 contro la Cremonese.

I risultati in questo lasso di tempo hanno vissuto di alti e bassi, ma dirigenti e calciatori sono sempre stati convinti della bontà del lavoro dell'allenatore che ha sostituito Igor Tudor. Il complessivo racconta di 31 partite sulla panchina bianconera da parte di Spalletti, con 17 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, con 57 gol segnati e 33 subiti.

Scendendo più nel dettaglio, la Serie A ha visto 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte (con Como, Inter, Cagliari e Napoli) in 22 partite, striscia che lascia assolutamente aperto l'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League a 7 gare dal termine del campionato. In Champions le cose sono andate un po' peggio: perché sono arrivate 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, ma pure un'eliminazione che si porta dietro qualche pensiero al playoff contro il Galatasaray. Più semplice il ragionamento in Coppa Italia: vittoria con l'Udinese agli ottavi, sconfitta ed eliminazione con l'Atalanta ai quarti.