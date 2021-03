Spalletti pronto a tornare in pista: per giugno lo corteggiano anche Napoli e Fiorentina

Luciano Spalletti ha festeggiato oggi il suo 62esimo compleanno. Un genetliaco senza panchina, visto che il tecnico di Certaldo è fermo ai box da due anni dopo l’addio all’Inter. L’ex Roma e Zenit è però ancora sotto contratto con i nerazzurri per una questione di principio: l’accordo scadrà a giugno e Lucio si prepara a tornare in pista. Come riportato da Fcinternews.it, dalla Russia lo corteggia lo Spartak Mosca e alcuni club stranieri hanno chiesto informazioni. Occhio però all'Italia: il Napoli ha sondato il terreno. Una sfida quella azzurra che stuzzica il carattere tenace e ambizioso di Spalletti. Rifare grande il Napoli e riportarlo in Champions dopo due anni di delusioni: Aurelio De Laurentiis ci pensa e il tecnico di Certaldo ha dato la sua disponibilità per la prossima stagione. Sullo sfondo anche l'amata Fiorentina che progetta l'ennesima rivoluzione. I tifosi sognano Spalletti al timone della Viola, ma servono progetti ambiziosi per convincerlo. Finora da Rocco Commisso non sono arrivati: ecco perché sia Luciano sia Maurizio Sarri nei mesi scorsi hanno declinato il corteggiamento gigliato.