Spareggi Conference League, date e orari delle gare di Lazio e Fiorentina

La UEFA ha resto noti gli orari degli spareggi di Conference League, in programma il 16 e il 23 febbraio 2023. La Fiorentina giocherà la gara d'andata sul campo del Braga alle 18:45, mentre il ritorno al Franchi inizierà alle 21:00. Per la Lazio gara d'andata all'Olimpico con fischio d'inizio alle 21:00, il ritorno in Romania contro il Cluj alle 18:45.

SPAREGGI CONFERENCE LEAGUE

Andata 16 febbraio 2023

Qarabag-Gent (ore 18:45)

Trabzonspor-Basilea (ore 18:45)

Bodo Glimt-Lech Poznan (ore 18:45)

Sporting Braga-Fiorentina (ore 18:45)

Lazio-Cluj (ore 21:00)

AEK Larnaca-Dnipro (ore 21:00)

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado (ore 21:00)

Ludogorets-Anderlecht (ore 21:00)

Ritorno 23 febbraio 2023

Cluj-Lazio (ore 18:45)

Dnipro-AEK Larnaca (ore 18:45)

Partizan Belgrado-Sheriff Tiraspol(ore 18:45)

Anderlecht-Ludogorets (ore 18:45)

Gent-Qarabag (ore 21:00)

Basilea-Trabzonspor (ore 21:00)

Lech Poznan-Bodo Glimt (ore 21:00)

Fiorentina-Sporting Braga (ore 21:00)