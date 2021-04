Spezia, Bastoni: "Poco tempo per preparare la gara ma faremo del nostro meglio"

Simone Bastoni, difensore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita dell'Olimpico: "Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita visti gli impegni con le Nazionali, ma faremo del nostro meglio per non ripetere gli errori dell'andata e mettere in difficolta una grande squadra come la Lazio. Interesse dei capitolini? Fa piacere ma adesso penso a terminare nel miglior modo possibile la stagione con lo Spezia".