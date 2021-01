Spezia, Chabot: "Con la Samp era speciale. Tre punti che danno morale anche per Torino"

vedi letture

Julian Chabot è stato uno dei grandi protagonisti del successo dello Spezia contro la Sampdoria. Questo il pensiero del difensore ai canali ufficiali del club: "Una vittoria molto importante, per la classifica tutti i punti sono importanti. Sono felice, abbiamo fatto una grande partita e preso fiducia in vista delle prossime. La gara da ex contro la Samp? Per me è speciale, ma ero concentrato solo sulla gara e sono felice solo per i 3 punti. La prossima a Torino? Sono tutte importanti, ora andiamo a Torino con fiducia e guardiamo avanti".