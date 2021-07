Spezia, domani il via ai test fisici: i convocati del club ligure, tantissimi i Primavera

Inizierà ufficialmente domani la stagione dello Spezia, che in attesa del nuovo allenatore e in preparazione al ritiro di Prato allo Stelvio della prossima settimana, si ritroverà per i test fisici. Tra domani e venerdì, le aquile svolgeranno tra il centro sportivo Ferdeghini e il centro FK di Aulla, una serie di test ed esami che valuteranno lo stato fisico dei calciatori, oltre a concedere l'idoneità sportiva e a svolgere il vaccino anti Covid-19. Di seguito i convocati dello Spezia.

Portieri: Ivan Provedel, Titas Krapikas, Jeroen Zoet

Difensori: Simone Bastoni, Nicolò Bertola, Elio Capradossi, Lorenzo Colombini, Martin Erlic, Salva Ferrer, Leonardo Gabelli, Petko Hristov, Ardian Imajli, Juan Ramos, Jacopo Sala, Luca Vignali.

Centrocampisti: Alessandro Bordin, Matteo Figoli, Leo Sena, Giulio Maggiore.

Attaccanti: Ayoub Afi, Emmanuel Gyasi, Mbala Nzola, Daniele Verde.