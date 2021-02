Spezia, Erlic sulla vittoria sul Sassuolo: "Una soddisfazione indimenticabile"

vedi letture

Il difensore dello Spezia, Martin Erlic, ha parlato dopo l'importante vittoria contro il Sassuolo, impreziosita dal suo primo gol con la maglia dei liguri proprio alla sua ex squadra: "E' una soddisfazione indimenticabile, soprattutto perché abbiamo portato la vittoria a casa su un campo difficile. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, sono tre punti importanti".

Avete iniziato bene poi il gol subito.

"Abbiamo iniziato bene, me lo sentivo che dovevo dare qualcosa in più alla squadra e alla fine sono riuscito anche a segnare".

E' una vittoria importante per la classifica e il morale?

"In Serie A non è facile vincere contro nessuno. Ogni volta dobbiamo giocare come fosse la finale di Champions League. Per noi sono tre punti importantissimi per muovere la classifica e magari tirarsi fuori dalle zona basse. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e combattere contro tutte le avversarie".