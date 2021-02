Spezia, Italiano: "Agudelo una sorpresa per tutti. Bella vittoria, ma obiettivo ancora lontano"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato così a Sky Sport il match vinto oggi contro il Milan: “È una grandissima soddisfazione, merito ai ragazzi che in settimana sono stati concentratissimi. Conoscevamo la forza del Milan in trasferta, dovevamo prepararla con grande concentrazione. Oggi tutti hanno dato il 100%, si sono sacrificati e abbiamo accompagnato tutti. Sono tre punti fondamentali per il nostro obiettivo, mi auguro che ci dia una grossa carica per continuare a ottenere risultati e prestazioni per il nostro obiettivo che conoscete tutti”.

Come avete fatto a tenere così alto il ritmo?

“Il primo obiettivo era quello di cercare di concedere poco al Milan e di non far crescere la loro autostima, questo è stato il segreto per avere una tenuta fino al 90’. Siamo stati bravi a tenere palla e a ripartire. Per i tanti giovani che erano in campo oggi vincere contro il Milan è una soddisfazione”.

Agudelo?

“È una sorpresa per tutti, avevamo bisogno di avere un po’ di dinamismo particolare. Si sta sacrificando in un ruolo diverso e ha tirato fuori due prestazioni da grande giocatore in un ruolo che non aveva mai fatto. Vuol dire che c’è grande attaccamento e spirito di squadra. Devo ringraziarli perché battere questo Milan è una grande soddisfazione e non era facile. Abbiamo della qualità da far vedere in Agudelo, Saponara e altri. Molti sono al primo anno nella categoria contro dei mostri sacri, se lo fanno in fretta può venire anche fuori della qualità".

Avete imparato dal match d'andata.

"All'andata avevamo perso 3-0 senza creare nulla, abbiamo modificato qualche aspetto, soprattutto quello di essere aggressivi, senza permettere ai loro giocatori di qualità di avere tutte quelle occasioni, ci siamo riusciti e siamo soddisfatti. Non sempre riusciamo a fare quello che proponiamo, perché i campioni ogni tanto ce lo impediscono. In queste due gare ci siamo riusciti e sono arrivate due vittorie. Le restanti gare saranno complicate e difficile, l'obiettivo è lontano, mancano ancora tanti punti".