Spezia, Italiano: "Felici di aver regalato un nuovo sogno ai tifosi. Ne siamo orgogliosi"

Prima di Spezia-Roma, ultimo match della stagione degli aquilotti, il tecnico Vincenzo Italiano ha inviato un messaggio ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club ligure: “Volevo ringraziarvi per il grande calore, l’attaccamento e la passione che avete mostrato anche in occasione dell’ultima partita interna. Siamo felici di aver raggiunto la salvezza, di avervi regalato questo sogno. Ne siamo orgogliosi. Per l’ultima gara ci tengo a ricordare il rispetto dei protocolli anti-Covid per non vanificare gli sforzi fatti finora”.