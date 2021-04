Spezia, Italiano: "Il Crotone continua a credere in un miracolo, sarà una battaglia"

Vigilia di campionato per lo Spezia, con il tecnico Vincenzo Italiano che in conferenza stampa ha descritto così la sfida contro il Crotone: "E' una partita che è importante per noi per dare un segnale importante alla classifica, per cercare di tornare a far punti. E' importante per il nostro avversario perché sono convinto che continua a credere in un miracolo. E' importante per entrambe le squadre e sono convinto che sarà una battaglia vera e propria".

Quale errore non deve commettere lo Spezia? "Lo Spezia deve cercare di esprimersi con grande qualità, grande attenzione perché adesso più ci si avvicina alla fine e più bisogna percepire il pericolo con grande attenzione. Percepire le situazioni favorevoli, stare attenti a qualsiasi situazione di pericolo perché le partite sono sempre meno e i punti sono importanti. Oltre alla qualità, dobbiamo alzare l'attenzione che ti fa vincere o perdere le partite".

