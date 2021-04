Spezia, Italiano: "Domani sarà una battaglia. Daremo tutto e lo faremo per la nostra gente"

Una sfida che può valere tanto in chiave salvezza. Domani pomeriggio lo Spezia ospiterà al Crotone per cercare di posizionare un altro mattoncino per l'obiettivo finale. In vista della gara del "Picco", il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa:

Cosa ha lasciato la partita con la Lazio e come è andata la settimana?

"La partita con la Lazio penso ci lasci grande amarezza per il fatto che avremmo potuto portare a casa un punto importante per la nostra classifica, per la continuità che avremmo potuto dare alla vittoria precedente. Però i ragazzi sono stati ancora una volta bravi a fare una prestazione di grandissimo livello. Peccato per non aver ottenuto, in termini di punti, qualcosa da aggiungere alla nostra classica. La prestazione però è stata buona. Ora abbiamo preparato la prossima gara contro una squadra che chiaramente ha tanti punti di forza. E' fanalino di coda ma è una squadra che, secondo me, si sta esprimendo bene, sta mettendo in difficoltà tutte le avversarie e sono convinto che dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi".

Quasi come una finale-salvezza?

"E' una partita che è importante per noi per dare un segnale importante alla classifica, per cercare di tornare a far punti. E' importante per il nostro avversario perchè sono convinto che continua a credere in un miracolo. E' importante per entrambe le squadre e sono convinto che sarà una battaglia vera e propria".

TMW - Quale errore non deve commettere lo Spezia?

"Lo Spezia deve cercare di esprimersi con grande qualità, grande attenzione perchè adesso più ci si avvicina alla fine e più bisogna percepire il pericolo con grande attenzione. Percepire le situazioni favorevoli, stare attenti a qualsiasi situazione di pericolo perchè le partite sono sempre meno e i punti sono importanti. Oltre alla qualità, dobbiamo alzare l'attenzione che ti fa vincere o perdere le partite".

Ha ampia scelta per la formazione iniziale.

"E' una costante da inizio campionato. Siamo in tanti, tutti spingono forte durante la settimana e tutti mi mettono in difficoltà per quello che può essere l'undici iniziale. E questa è l'ennesima rifinitura e l'ennesimo pre-partita dove ho tanti dubbi e dove ci sono tanti ragazzi che meritano una maglia da titolare. Però, come ho sempre detto, si va in campo in undici, ci sono i sostituiti che possono incidere e cambiare le sorti di una partita quindi dobbiamo stare tutti uniti perchè adesso si sta delineando il tutto e dobbiamo cercare di remare tutti nella stessa direzione".

Gli attestati di stima e vicinanza dei tifosi.

"Si percepisce anche da parte dei tifosi che più ci si avvicina alla fine, più si sta per arrivare al traguardo anche loro iniziano ad alzare questo affetto nei nostri confronti. E' stato così nella partita precedente ed è così anche per questa. So quanto ci tengono. Ho letto il comunicato, ci chiedono grande attaccamento e grande cuore. Quello lo abbiamo sempre messo, loro lo sanno e ce lo riconoscono. Sappiamo che domani dobbiamo spingere forte, è una partita dove sappiamo che le richieste dei nostri tifosi sono le richieste che ti può dare una partita come questa. Andremo in campo consapevoli che dobbiamo dare tutto e lo faremo per la nostra gente".