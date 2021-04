Spezia, Italiano: "Panchina d'argento? I premi individuali non sono nei nostri pensieri"

La panchina d'argento andata a Filippo Inzaghi non toglie il sonno a Vincenzo Italiano, che in conferenza stampa ha risposto così al riguardo: "Io mi tengo stretto l'affetto, la fiducia di questo popolo. Perché in questi due anni si è creato davvero un rapporto speciale. Ne vado fiero e ne sono felicissimo. Per le difficoltà iniziali non pensavo si potesse arrivare a questo punto qua e invece quando si riesce ad instaurare questo tipo di affetto e questa stima reciproca è un qualcosa di impagabile per quelli che fanno il nostro mestiere. Per il resto sinceramente non mi interessa, penso solo a quella gioia che mi auguro possa arrivare per tutti. I premi individuali in questo momento non fanno parte del pensiero mio, del mio staff e di tutti quelli pensano solo ed esclusivamente ad un risultato finale collettivo e di squadra".

