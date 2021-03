Spezia ko con l'Atalanta, Italiano: "Non a caso gioca in Champions contro il Real Madrid"

vedi letture

Al termine della sfida del "Gewiss Stadium", il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commenta così ai canali ufficiali del club il ko contor l'Atalanta: "Nel primo tempo abbiamo cercato di farli avvicinare poco alla nostra area e ci siamo riusciti bene, nella ripresa invece ci siamo un po' disuniti e l'Atalanta ci ha castigato: dobbiamo senza dubbio migliorare in questo aspetto, cercando di mantenere sempre alta la tensione. Sono convinto che anche oggi la squadra abbia fatto vedere ottime cose, per le prossime gare quindi ripartiremo da quanto di buono abbiamo dimostrato stasera, perché nel primo tempo la squadra ha fatto davvero bene. L'Atalanta è una grande squadra e anche stasera l'ha dimostrato, non a caso fra pochi giorni si giocherà il passaggio del turno in Champions contro il Real Madrid. In ogni caso penso che lo Spezia questa sera sia riuscito a dargli del filo da torcere. Purtroppo ultimamente capita che quando subiamo un gol poi ne incassiamo altri, è un aspetto su cui dobbiamo mettere mano, perché ogni giornata affrontiamo squadre attrezzate, che ti castigano alla prima occasione. Dovremo cercare di ottenere buone prestazioni nell'arco dei 90 minuti e non solo in un tempo. In queste ultime gare dovremo andare a caccia di aspetti già dimostrati nell'arco del campionato: perfezione nell'arco totale del match e grande attenzione nel ricercare il risultato, perché le partite sono sempre meno e i punti pesano sempre più".