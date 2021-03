Spezia ko, la delusione di Italiano: "Abbiamo fatto un'ottima gara, risultato troppo severo"

vedi letture

"Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto quello che c'era da fare. Purtroppo non devi concedere neanche mezza occasione sennò vieni castigato": parla così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, dopo il 3-0 subito all'Allianz Stadium contro la Juventus: "E' stata una buona prestazione, ottima direi, ma torniamo a Spezia con 0 punti e questo dispiace. Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol ma non siamo riusciti ad affondare il gol. Il risultato è troppo severo, ma dobbiamo ripartire dalla prossima gara come al solito".