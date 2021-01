Spezia, la Roma evoca dolci ricordi: doppia sfida nella Capitale per gli Aquilotti di Italiano

Inutile girarci intorno. Roma-Spezia non sarà mai una partita come le altre. Specie se si tratta della Coppa Italia. Questa sera, calcio d’inizio all’insolito orario delle 21.15, gli Aquilotti di Vincenzo Italiano saranno impegnati contro i giallorossi all’Olimpico nella prima di due sfide ravvicinate. Si parte con il trofeo nazionale e nel Golfo dei Poeti la mente evoca dolcissimi ricordi. Rimettiamo indietro le lancette del tempo esattamente a cinque anni, un mese e tre giorni fa. Era il 16 dicembre 2015 quando la squadra, allora allenata da Mimmo Di Carlo, fece impazzire i più di 2000 tifosi che avevano invaso pacificamente la Capitale per spingere i bianchi all'impresa.

E impresa fu - Un pomeriggio che verrà per sempre ricordato, scolpito nel cuore e nelle menti di chi ama lo Spezia. Di fronte c'era la squadra di Rudi Garcia che poteva contare su elementi del calibro di Dzeko, Pjanic, Salah, De Rossi, Florenzi, Maicon, Rudiger, Emerson Palmieri, giusto per citarne qualcuno. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari la sfida si protrasse ai rigori e in quell’occasione salì in cattedra Leandro Chichizola che parò il primo tiro dagli undici metri a Pjanic mentre Dzeko calciò a lato. Il finale del conto dei rigori fu di 4-2 con i liguri che centrarono la qualificazione ai quarti di finale.

I superstiti - Sono due i superstiti di quella sfida memorabile. Il primo è capitan Claudio Terzi, autore del primo tiro dagli undici metri immediatamente dopo l’errore di Pjanic. Il secondo è Gennaro Acampora, il centrocampista, ora ai box poiché positivo al Covid-19, che ha invece realizzato il rigore decisivo dopo le reti di Nenè e Juande per gli Aquilotti e di De Rossi e Digne per i padroni di casa. In rosa poi c’era già Luca Vignali ma fino a quel momento l’esterno spezzino veniva spesso impiegato nella formazione Primavera e fu aggregato in pianta stabile dal mese di gennaio.

Doppia sfida all'Olimpico - Quella di questa sera sarà il primo di due incroci fra Roma e Spezia. Sabato prossimo infatti la squadra di Vincenzo Italiano tornerà in campo sempre all'Olimpico per l'ultima giornata del girone di andata. Gli Aquilotti arrivano alla doppia sfida nella Capitale con il morale alle stelle. Dopo il successo sul campo del Napoli è arrivata la vittoria nel derby contro la Sampdoria e il pareggio conquistato con le unghie e con i denti, in dieci contro undici per tutta la durata del match, in casa del Torino. Sette punti in tre gare, 18 raccolti fin qui e un percorso che è impervio e sempre ricco di insidie. Ma questo Spezia ha già dimostrato ampiamente di meritare la Serie A. E che in questa categoria ci può ampiamente stare.