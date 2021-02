Spezia, Maggiore: "Vi racconto quella volta con l'accappatoio dell'Inter a casa Milan"

Giulio Maggiore è uno dei due spezzini che nello scorso turno è stato protagonista dello Spezia contro il Milan. Il giocatore si è raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ripartendo dai programmi per il futuro: "Sono iscritto a Scienze della Comunicazione, un giorno mi piacerebbe fare il giornalista". Poi il racconto del provino che poi l'ha portato a vestire la maglia del Milan: "Avevo dieci anni e mi presentai con un accappatoio bianco col simbolo dell'Inter, fu casuale. Era la squadra per cui tifavo e per cui simpatizzo ancora. I dirigenti del Milan mi dissero che lo stemma dell'Inter era meglio se lo lasciavo a casa. Poi quando ero nei Giovanissimi mi infortunai e sentii la mancanza della mia vita e delle mie abitudini. Non riuscivo a concentrarmi nel calcio come avrei voluto ed ebbi il coraggio di dirlo e di lasciare il club". Infine sul futuro: "Spezia per me è tutto, diventare una bandiera della squadra sarebbe fantastico ma sono anche ambizioso. Vedremo quale sarà il mio livello".