Spezia, Marchizza al 45': "Manteniamo questo ritmo: non sarà facile, ma è la nostra mentalità"

All'intervallo di Juventus-Spezia, ferme sullo zero a zero dopo i primi quarantacinque minuti, Riccardo Marchizza ha dichiarato a Sky Sport: "Dobbiamo cercare di mantenere questo ritmo: sappiamo che non sarà facile, ma l'abbiamo preparata in questo modo perché è la nostra mentalità. Dovremo cercare di limitarli il più possibile e dobbiamo continuare così".