Spezia, Motta: "Abbiamo la nostra idea e la porteremo avanti partita dopo partita"

vedi letture

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, commenta a caldo la compilazione del calendario per la sua squadra: "Il calendario è questo, tutte le squadre vanno affrontate, abbiamo la nostra idea e la porteremo avanti partita dopo partita. Al momento non sono preoccupato, il mio unico pensiero è quello di preparare la squadra per la Coppa Italia e per la prima di campionato”.