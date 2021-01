Spezia, nuovo ingresso nel CdA: il comunicato ufficiale del club

La Società Spezia Calcio Srl comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio d’Amministrazione del club bianco che ha ratificato l’ingresso del sig. Maurizio Felugo in qualità di nuovo consigliere con le più ampie deleghe in relazione all’area tecnico- sportiva.

Tale ingresso rappresenta un ulteriore rafforzamento del tessuto dirigenziale del Club, finalizzato a rendere sempre più solide le strategie operative da attuare nel prossimo futuro.

Maurizio Felugo, uomo di fiducia del Gruppo e tra i più importanti esponenti del panorama sportivo italiano, già presidente della Pro Recco Waterpolo 1913, squadra dominatrice in Italia ed Europa negli ultimi tre lustri nel mondo della pallanuoto, e dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, metterà dunque al servizio dello Spezia Calcio la propria grande esperienza come dirigente nel prosieguo della prima stagione in Serie A nella storia del Club bianco.

Felugo avrà la responsabilità ultima della pianificazione della compravendita dei calciatori e del consolidamento delle strategie che hanno permesso al Club di raggiungere una storica promozione in massima serie, proseguendo con attenzione nella gestione virtuosa che ha consentito allo Spezia Calcio di chiudere in attivo il bilancio 2019.

La società Spezia Calcio srl ritiene fondamentale e imprescindibile proseguire lungo la strada del rispetto della filosofia del Gruppo, che ha sempre garantito il rigoroso mantenimento degli impegni assunti e messo tutti i collaboratori delle aree tecniche e amministrative nelle condizioni di operare nel modo migliore possibile.

Maurizio Felugo, con la sua straordinaria carriera agonistica e considerati gli importanti risultati già raggiunti come dirigente sportivo, è stato individuato quale la migliore garanzia possibile del rispetto della filosofia gestionale della Proprietà, principio non negoziabile e fiore all’occhiello a livello mondiale.

Contestualmente, un sincero ringraziamento da parte della Proprietà va al consigliere uscente, Dott. Giancarlo Coari, per la serietà, la professionalità e la diligenza con cui ha portato avanti l’incarico a lui affidato.