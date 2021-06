Spezia, oggi è il giorno di Italiano: il tecnico è combattuto, ma filtra ottimismo

Ci siamo, quella di oggi sarà la giornata dell'incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza dello Spezia, che permetterà di capire quale sarà il futuro del tecnico. Italiano è uno degli allenatori in rampa di lancio, ha sorpreso in A dopo essersi affermato in C e in B, facendo gola a parecchi club, dalla Lazio al Verona. Se però per il club biancoceleste è solo una alternativa a Sarri, tecnico su cui ora Lotito sta concentrando i suoi sforzi, Italiano rimane nel mirino dell'Hellas, di cui è stato anche calciatore e capitano. L'intenzione dello Spezia è, ovviamente, quella di trattenere l'allenatore, con l'AD Nishant Tella ottimista sul successo della trattativa. Italiano è legatissimo allo Spezia e alla città, e l'offerta della dirigenza ligure sarebbe allettante: prolungamento di contratto e garanzie per un mercato più dispendioso rispetto a quello arrangiato, per ovvi motivi, nella scorsa stagione.

DECISIONI - Italiano prende tempo e ragiona, combattuto per la decisione da prendere. La proposta fatta dalla società nell'ultimo incontro ha soddisfatto l'allenatore, che non ha dubbi circa il progetto tecnico del club ligure ma ragiona sulle possibilità di un salto verso un club di fascia superiore. Con la nuova visione societaria, Italiano sarebbe molto più coinvolto anche sul mercato, dove il club potrebbe affidarsi ad Andrew Ramsey, il deus ex machina dei Platek nell'altro club di famiglia, il Sonderjyske, in Danimarca. Inoltre arriverebbe il rinnovo di contratto almeno fino al 2023, con un sostanziale aumento dello stipendio. La decisione spetterà ad Italiano ma da Via Melara il club pare fiducioso per un proseguimento assieme al tecnico dei record.