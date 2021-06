Spezia, per sostituire Italiano salgono le quotazioni di Ranieri

Se davvero Vincenzo Italiano diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina, lo Spezia, a fine giugno, sarà costretto a cercare un nuovo tecnico, opzione che non era preventivata nei piani del club di Platek. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, i dirigenti del club stanno cercando un tecnico in grado di continuare il lavoro nel solco tracciato, mantenendo l’idea di valorizzare i giovani. Claudio Ranieri è un nome che rimbalza da più parti per garantire allo Spezia tutto ciò di cui sopra insieme a conoscenze ed esperienza, qualità quest’ultime due ampiamente in possesso del tecnico romano.