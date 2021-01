Spezia-Sampdoria 2-1, le pagelle: Chabot-Terzi i migliori. Conferma Candreva, male Thorsby

vedi letture

SPEZIA-SAMPDORIA 2-1 (20' Terzi, 24' Candreva, 61' Nzola)

SPEZIA

Provedel 6,5 - Attento e sicuro nelle rare occasioni in cui è chiamato all'intervento. Sul gol di Candreva può davvero poco

Vignali 6,5 - Una piacevolissima conferma sulla destra. Spinge tanto e spinge bene, come in occasione del cross per Pobega che porta al calcio di rigore e al 2-1 per i suoi (dall'80' Ferrer sv)

Chabot 7 - Grande partita per l'ex di turno. Oltre all'assist per Terzi, la sventagliata prima del rigore su Pobega e tante chiusure di qualità

Terzi 7 - Solito regista difensivo per la squadra di Italiano e nell'occasione anche uomo gol. Guida la difesa con personalità, mantenendo sempre alta la linea

Marchizza 6 - Italiano gli chiede di stare alto e spingere tanto e lui non si fa pregare, sfruttando gli scambi rapidi con Farias. Presenza costante sulla sinistra anche se non sempre con precisione

Estevez 6 - Prova a portare palla per creare superiorità numerica e si fa vedere in zona gol, soprattutto nei primi 45'. Nella ripresa pensa più al sodo, arretra il raggio d'azione e porta sostanza al centrocampo (dall'80' Maggiore sv)

Agoume 6 - Nel primo tempo sembra quasi nascondersi, nella ripresa esce fuori con personalità e giocate di qualità in entrambe le fasi di gioco

Pobega 6,5 - Ottima presenza in mezzo al campo, per qualità e fisicità. Presente in entrambe le fasi di gioco, ha il merito di conquistarsi il calcio di rigore con cui arriva il 2-1 (dal 90' Erlic sv)

Gyasi 5,5 - Fumoso e con poche idee. Prova spesso la giocata e il colpo ad effetto per saltare l'uomo, ma raramente ci riesce. Nel finale di gara aiuta la squadra in fase difensiva

Nzola 7 - Tanto lavoro al servizio della squadra, fra sponde e protezione del pallone. Poi trasforma il rigore che vale il successo e sale a 9 reti in Serie A (dall'80' Piccoli sv)

Farias 5,5 - In avvio di partita è uno dei più propositivi, ma la spinta dura poco. Poi qualche giocata tentata, alcuni errori e poca incisività (dal 65' Agudelo 5,5 - Un paio di scorribande palla al piede che potevano essere chiuse in modo migliore)

Vincenzo Italiano 7 - Il suo Spezia gioca a memoria, sa cosa fare in tutte le fasi della partita. Difesa alta e terzini di spinta, imbriglia la Samp di Ranieri e merita il primo successo casalingo dello Spezia in Serie A

SAMPDORIA

Audero 6 - Sul gol ravvicinato di Terzi può poco, sul rigore intuisce ma non ci arriva. Poi un paio di interventi con i piedi che salvano il risultato

Bereszynski 6 - Dalla sua parte Farias non è un cliente semplice. Se la cava senza particolari affanni, cercando anche l'affondo offensivo in appoggio a Candreva

Yoshida 5,5 - Una disattenzione di troppo gli costa una bella ramanzina di Ranieri. Qualche sbavatura e meno pulizia rispetto al solito

Colley 5 - Duello fisico e intenso con Nzola, peccato che perda (in collaborazione con Thorsby) Terzi in area nell'occasione del primo vantaggio dei padroni di casa

Augello 6 - Timido nel primo tempo, più spensierato nella ripresa quando spinge con maggior convinzione. Ma l'assenza di punti di riferimento offensivi non lo aiuta

Candreva 6,5 - Avvia e conclude l'azione dell'1-1. In generale dà la sensazione di essere sempre più punto di riferimento per i compagni e per il gioco della Samp, anche se alla distanza cala di intensità (dall'86' Leris sv)

Ekdal 5,5 - Tanto filtro, poco appoggio alla manovra offensiva. E' l'ultimo ad arrendersi ma non basta per strappare il 6

Thorsby 5 - Si perde Terzi, insieme a Colley, in occasione del primo gol. Poi provoca il rigore del secondo vantaggio dei padroni di casa

Jankto 6 - Il ruolo in cui lo utilizza Ranieri gli impone di aiutare anche in fase difensiva e lui non si tira certo indietro. In attacco si muove con qualità, come dimostra l'assist per Candreva, anche se non con continuità (dal 79' Verre sv)

Damsgaard 6 - Nel primo tempo non si vede quasi mai, nella ripresa mette qualità in un paio di giocate che danno entusiasmo alla squadra. Anche se l'effetto dura poco (dal 79' Quagliarella sv)

Keita Balde 5,5 - Lavora bene il pallone del contropiede con cui la Samp trova il gol. Là davanti però è fin troppo isolato e non riesce mai ad incidere come vorrebbe (dall'86' Ramirez sv)

Claudio Ranieri 5 - Sceglie la Samp che ha battuto l'Inter, ma la gara si dimostra fin da subito diversa. E l'assenza di prime punte di ruolo finisce per penalizzare il gioco di tutta la squadra. Cambi tardivi