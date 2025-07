Ufficiale Spezia, Cipot proseguirà in Austria col GAK: rinnovato il prestito per un altro anno

Il centravanti sloveno Tio Cipot proseguirà la sua avventura in Austria con la maglia del Grazer Athletiksport Klub (GAK) dove in questa stagione ha collezionato 29 presenze mettendo a segno sette reti in Bundesliga. Il club austriaco infatti ha rinnovato il suo prestito ottenendo anche un diritto di riscatto come si legge nella nota del club ligure:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione alla formazione austriaca del Grazer Athletiksport Klub 1902, le prestazioni sportive del centrocampista, classe 2003, Tio Cipot. Al calciatore, i migliori auguri per la nuova stagione”.

Queste invece le parole del direttore sportivo del GAK Dieter Elsneg: “Siamo lieti che Tio abbia deciso di rimanere al GAK per un altro anno, nonostante le numerose altre offerte interessanti. Le sue prestazioni, soprattutto nel turno preliminare, sono state di grande importanza per la squadra. Il fatto di poter continuare a supportare il suo sviluppo e di potersi assicurare un'opzione di acquisto completa il rinnovo in modo estremamente positivo, Tio è un giocatore eccezionale con un grande potenziale".