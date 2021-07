Spezia, si cerca di chiudere per il giovane terzino del Sonderjske Emil Holm

Lo Spezia si avvicina ad un giovane interessante per rinforzare la retroguardia. Il club ligure, che ieri ha presentato Riccardo Pecini come uomo mercato, si starebbe avvicinando a Emil Holm del Sonderjske. Come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli Aquilotti potrebbero stringere per il terzino 21enne.