Spezia, Sutalo è l'obiettivo prescelto per la difesa. Contatti in corso con l'Atalanta

Lo Spezia è al lavoro per rafforzare ulteriormente la rosa di Italiano e per la difesa ha puntato il difensore classe 2000 Bosko Sutalo, di proprietà dell’Atalanta. Il gioiellino croato non sta trovando molto spazio con Gasperini e la Dea potrebbe anche concedergli sei mesi di prestito per farlo maturare al punto giusto, stando a quanto rivela la redazione di Sky.