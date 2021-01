Spezia, tentativo per il centravanti bosniaco Djuric. Ma la Salernitana chiude la porta

Secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com lo Spezia avrebbe effettuato nelle scorse ore un tentativo per portare il Liguria il centravanti Milan Djuric, punto di forza della squadra di Castori. Sul piatto dell'offerta sarebbero stati messi sul tavolo due centrocampisti come Luca Mora (sempre vicino alla SPAL) e Gennaro Acampora (conteso da Pisa e Cosenza), che già in passato erano stati accostati alla Salernitana. Il club granata ha però chiuso ogni spiraglio alla partenza del bosniaco con cui si sta lavorando per prolungare il contratto fino al 2025 facendone così una bandiera del club.