Spezia-Verona, formazioni ufficiali: c'è Kalinic dal 1'. Italiano sceglie Marchizza e Agoume

Queste le formazioni ufficiali di Spezia-Hellas Verona. Mister Italiano sceglie Erlic al posto dello squalificato Terzi e rispetto alle previsioni della vigilia qualcosa cambia a causa dei giocatori risultati positivi al Covid-19. Fuori Bastoni e Ricci, dentro Marchizza e Agoume. In attacco con bomber Nzola ci saranno Gyasi e Agudelo. Nel Verona torna Kalinic in attacco dal primo minuto, supportato alle spalle da Barak e Zaccagni. In difesa out Ceccherini, dentro Magnani.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tamèze, Veloso, Lazovic; Barák, Zaccagni; Kalinic.