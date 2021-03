Spinazzola: "Roma unica squadra nelle coppe? Un caso, in Europa sono tutte forti"

Intervenuto oggi in conferenza stampa al fianco di Francesco Acerbi, Leonardo Spinazzola ha analizzato così il primo successo dell'Italia di Roberto Mancini, che ieri ha trionfato a Parma contro l'Irlanda del Nord: "Sapevamo che l'Irlanda avrebbe messo tante palle alte, che sarebbe state una partita sporca ma siamo stati bravi a giocare il nostro calcio. Una vittoria importante".

Roma unica italiana avanti in Europa:

"Quest’anno è un caso, l'anno scorso l'Atalanta per poco non buttava fuori il PSG, la Juve fa sempre una buona Champions, quest'anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti”.