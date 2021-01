Sponda di Petagna, siluro di Zielinski: il Napoli passa meritatamente in vantaggio a Cagliari

Il Napoli sta facendo la partita sul campo del Cagliari e poco dopo la metà del primo tempo arriva la rete che certifica il dominio. Tocco in area per Andrea Petagna, sponda di prima verso Piotr Zielinski, controllo e siluro di sinistro che non dà scampo a Cragno: 1-0 per gli azzurri alla Sardegna Arena.

