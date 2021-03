Stagione nuova, nuovo look. Higuain scatena i social: "È diventato Giobbe Covatta"

Una nuova stagione in MLS sta per cominciare e i giocatori dell'Inter Miami si sono ritrovati ieri per la prima seduta agli ordini di mister Phil Neville. Ad attirare l'attenzione è stato Gonzalo Higuain, che si è presentato sul campo con un nuovo look: barba lunga, forte stempiatura e un peso forma apparentemente non ottimale. I social non hanno perdonato il Pipita, che è stato paragonato addirittura a Giobbe Covatta.

Higuain è diventato Giobbe Covatta pic.twitter.com/sPGO1CzZcp — Barbero de Sevilla (@barber_sevilla) March 2, 2021