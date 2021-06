Stallo fra Udinese e SPALper Bonifazi. Il Cagliari prova lo scatto per il difensore

La trattativa fra Udinese e SPAL per Kevin Bonifazi, spiega TuttoUdinese.it, è arrivata ad un punto di stallo. Fra le due società infatti permane una distanza importante sul cartellino del difensore, lo scorso anno in Friuli in prestito. In questo scenario, si legge, starebbero crescendo le quotaizoni del Cagliari che forte di buoni rapporti col club estense sta provando a regalare il difensore al tecnico Leonardo Semplici.