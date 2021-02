Stankovic da 50 metri e doppietta di Fede Fernandez: Neuer ha subito 13 gol con le italiane

vedi letture

Storia lunga e ricca di incroci, quella di Manuel Neuer contro le squadre italiane. Un confronto che iniziò nell'aprile del 2011, andata dei quarti fi finale fra Inter e Schalke 04. Dopo 25'' di gioco il portiere tedesco si cimenta in una sua classica uscita lontano dalla porta, rinviando di testa dal limite dell'area. Il pallone arriva a centrocampo dove trova Dejan Stankovic che, senza pensarci due volte, segna un euro gol da oltre 50 metri. Quella doppia sfida vedrà poi l'eliminazione dell'Inter, che perse all'andata (5-2) e al ritorno (2-1). La stagione successiva, la 2011-2012, Neuer passa al Bayern Monaco e con i bavaresi si trova sulla strada Champions il Napoli ai gironi: 1-1 all'andata, con autorete di Badstuber e successo per 3-2 nel ritorno con doppietta azzurra di Federico Fernandez.

Quindi la Juventus, che ha incontrato il Bayern con Neuer in porta in 4 occasioni: ai quarti di Champions '12-'13, due successi bavaresi per 2-0. E agli ottavi del '15-'16: 2-2 all'andata con reti di Dybala e Sturaro, vittoria tedesca per 4-2 dopo i supplementari al ritorno con gol juventini di Cuadrado e Pogba.

Chiusura col doppio incrocio con la Roma: era il '14/'15 e nel girone i giallorossi persero 7-1 all'andata (gol di Gervinho) e 2-0 al ritorno.